CAMDAKİ KIZ'IN HİKAYESİ NEDİR?

Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışan Nalan, yumuşak huylu, zeki, sıcakkanlı ve dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğudur. Hayatını varlık, ilgi, alaka içinde geçirmiş, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan’ın, herkesten sakladığı bir sırrı vardır…

Diğer yandan Nalan’ın çalıştığı şirketin genç veliahdı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Cana ile uzun yıllardır yasak bir ilişki yaşamaktadır. Şirketin sahibi ve Sedat’ın babası olan Rafet Koroğlu, yıllarca didinip kurduğu Koroğlu imparatorluğunun itibarının, şımarık oğlu Sedat tarafından lekelenmesine izin vermeyecektir. Rafet, Sedat’ı Cana’dan ayırmak için, onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar verir.

Ve kader çarkı döner… Sedat ile Nalan’ın yolları kesişir. Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat’ın tek çaresi, daha önce hiç tanımadığı Nalan’la evlenmektir. Peki Sedat, Nalan’ın hayallerindeki “kurtarıcı prens” midir? Çocukluklarından yaralı olan bu ikili, kavuşup, masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir?