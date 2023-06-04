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Haberler Gündem 3. Sayfa Cami avlusunda şaka kurbanı oldu! - En son haberler
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17 yaşındaki Utku, cami avlusunda şaka kurbanı oldu

Bursa'da, cami avlusunda sohbet etmek için buluştuğu arkadaşının şaka amaçlı doğrulttuğu silahın ateş alması üzerine 17 yaşındaki Utku, göğsünden vuruldu. Hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Cami avlusunda şaka kurbanı oldu! - En son haberler
İHA

Bursa'da, cami avlusunda arkadaşının şakalaşırken ateş etmesi sonucu vurulan Utku S. (17), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Mehmet Akif Ersoy Camii avlusunda sohbet için bir araya gelen iki arkadaş aralarında şakalaşmaya başladı. Bu esnada S.Ç.'nin (17) belinden çıkardığı tabancanın ateş alması üzerine Utku S. göğsünden vuruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı çocuğu hemen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan genç burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli çocuk ise polis ekiplerince yakalandı.

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