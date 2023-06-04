İHA

Bursa'da, cami avlusunda arkadaşının şakalaşırken ateş etmesi sonucu vurulan Utku S. (17), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Mehmet Akif Ersoy Camii avlusunda sohbet için bir araya gelen iki arkadaş aralarında şakalaşmaya başladı. Bu esnada S.Ç.'nin (17) belinden çıkardığı tabancanın ateş alması üzerine Utku S. göğsünden vuruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı çocuğu hemen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan genç burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli çocuk ise polis ekiplerince yakalandı.