Almanya Bundesliga ekibi Köln, yeni sezon formalarında kent silüetini kullandı. Silüette Köln Merkez Camisi de yerini alırken bir taraftar bu duruma tepki gösterdi. Taraftarın, cami silüeti nedeniyle kulüp üyeliğini iptal için başvuru yaparken Köln'ün sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi. Alman ekibinden yapılan açıklamada "Bugün bir üyemiz, formamızda cami silüeti olduğu için üyeliğini iptal etti. Ona tek sözümüz; Güle güle!" ifadeleri kullanıldı.

— 1. FC Köln (@fckoeln) August 11, 2020

Köln Merkez Camii