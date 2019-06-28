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HaberlerTeknolojiCamide bitcoin furyası

İran camilerinde bitcoin furyası

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İran'da camiler, elektriğin ücretsiz olması nedeniyle Bitcoin madencilerinin adresi oldu. Ülkede pek çok cami de dahil olmak üzere devletin elektrik tüketimini sübvanse ettiği kamu kurumlarında bitcoin madenciliği yapıldığı belirtilirken Enerji Bakanlığı elektrik tüketiminin geçen ay yüzde artması üzerine duruma el attı

bitcoin madeni cami

ABD'nin ambargosuyla uluslararası ticaret yapmakta zorlanan İran'da yükselen Bitcoin fiyatlarıyla birlikte madencilik uygulamaları hız kazandı.

Yüksek elektrik tüketimi nedeniyle Bitcoin kazıyanların adresi ise devletin elektrik tüketimini sübvanse ettiği fabrikalar, tarım arazileri, kamu kurumları ve okullar etrafında yoğunlaşıyor.

Bazı İranlı 'girişimciler' elektrik tüketiminden ücret alınmaması nedeniyle camileri dahi mesken tutmuş durumda. Öyle ki, düşük elektrik maliyeti nedeniyle Fransa, Ukrayna ve Ermenistan'dan dahi operatörlerin dikkati İran'a çevrilmiş durumda. İran'ın sağladığı elektrik teşviklerinin kamuya maliyeti ise yıllık 1 milyar dolar civarında.

İran yerel medyası elektrik tüketimindeki sürdürülemez yükseliş nedeniyle hükümetin önlem almaya hazırlandığını duyurdu. Forbes'un haberine göre, Enerji Bakanlığı sözcüsü Mustafa Maşhadi geçen ay elektrik tüketiminin yüzde 5 arttığını belirterek "Bu olağandışı artışın büyük bölümü Bitcoin madenciliğinden" dedi ve bu nedenle şebekelerde problem yaşandığını sözlerine ekledi.

Maşdadi, bu nedenle Bitcoin madencilerinin tespit edilerek elektriklerinin kesileceğini söyledi.

Raporlara göre İran'da, şu sıralar 12 - 13 bin dolar arasında işlem gören bir Bitcoin üretmek için gereken enerjinin maliyeti 24 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşit.

Küresel ölçekte ise kripto para endüstrisinin yılda tükettiği enerji 68 teravata ulaşmış durumda. Bu, aynı zamanda Portekiz, Şili, Cezayir, İsviçre gibi ülkelerin ekonomilerin enerji tüketimine yakın.

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