Camila Rocha ‘Dönüşen Doğa IV’

Brezilyalı sanatçı Camila Rocha’nın; gezegenimizdeki en eski canlılardan biri olan eğrelti otları üzerine sürdürdüğü derinlemesine araştırmasını paylaştığı ‘Dönüşen Doğa IV’ sergisi 12 Temmuz'da Atelier Marvy'de açılıyor. 8 Temmuz'a kadar devam edecek sergide Rocha'nın zengin floral soyutlama yorumlamalarını bir arada sunan akrilik resimleri ve büyük ebatlı tuval yerleştirmeleri galeri alanına serbestçe yayılıyor.

Merve Ünsal, 2024 yılında sergi yayını için yazdığı Zaman İçi, Zaman Dışı: Camila Rocha’nın Eğrelti Otu Meseleleri Üzerine başlıklı yazısında sergiyle ilgili şunları söylüyor: "Camila Rocha için, uzun zamandır araştırmalarının merkezinde yer alan belirli bir eğrelti otunu resmederken yapraklardaki ışığı ve hareketi yakalamak başlı başına bir meydan okuma. Sanatçıyı cezbeden yalnızca eğrelti otunun görünümü değil; aynı zamanda taşıdığı kırılganlık ve geçicilik Eğrelti otu çok dayanıklı görünse de resmetmek üzere dikey kesildiğinde hemen ölüyor. Yeni filizlerini kahverengi renkte, neredeyse yanmış gibi bir görünümde veren eğrelti otu, bu sayede hayvanların yeni filizlerini yemesine engel oluyor. Sezgilere aykırı bir şekilde, eğrelti otu büyürken kahverengiden mora ve mordan da yeşile dönüşüyor. Diğer bir ifadeyle, Camila’nın bazı resimleri başka bir gerçeklikte var olan mor bir sıvının içinde asılı kalmış gibi görünse de bu gerçeklik ona ilham veren samambaia’yla sıkı sıkıya bağlı ve samambaia tarafından mesken tutulu."