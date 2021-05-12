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Camilerde bayram namazı kılınacak mı? Diyanet Bayram namazı kararı

Bayram namazı için tüm müslümanlar heyecanlı bekleyişe geçti. Ramazan Bayramı'nın ilk günü sabahında camilerde bayram namazı kılınacak mı? sorusu gündemin öne çıkan konuları arasında. İşte Diyanet İşleri'ne göre bayram namazı kararı...

Camilerde bayram namazı kılınacak mı? Diyanet Bayram namazı kararı

Bayram namazı için hazırlıklar başladı. Yarın Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve İslam alemi, Ramazan Bayramı namazını eda edecek. Peki Camilerde bayram namazı kılınacak mı? İşte Diyanet Bayram namazı kararı...

CAMİLERDE BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Ramazan Bayramı namaz saatlerini açıkladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini duyurdu. Peki, Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2021 il il bayram namazı saatleri

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2021

Adana: 06.04
Adıyaman: 05.51
Afyonkarahisar: 06.20
Ağrı: 05.28
Aksaray: 06.07
Amasya: 05.55
Ankara: 06.08
Antalya: 06.23
Ardahan: 05.27
Artvin: 05.30
Aydın: 06.32
Balıkesir: 06.29
Bartın: 06.07
Batman: 05.39
Bayburt: 05.38
Bilecik: 06.20
Bingöl: 05.40
Bitlis: 05.34
Bolu: 06.12
Burdur: 06.23
Bursa: 06.23
Çanakkale: 06.34
Çankırı: 06.04
Çorum: 05.59
Denizli: 06.28
Diyarbakır: 05.43
Düzce: 06.14
Edirne: 06.30
Elazığ: 05.45
Erzincan: 05.42
Erzurum: 05.35
Eskişehir: 06.18
Gaziantep: 05.56
Giresun: 05.44
Gümüşhane: 05.41
Hakkari: 05.29
Hatay: 06.02
Iğdır: 05.24
Isparta: 06.22
İstanbul: 06.22
İzmir: 06.34
Kahramanmaraş: 05.56
Karabük: 06.07
Karaman: 06.12
Kars: 05.26
Kastamonu: 06.02
Kayseri: 06.00
Kırıkkale: 06.06
Kırklareli: 06.28
Kırşehir: 06.05
Kilis: 05.57
Kocaeli: 06.19
KONYA: 06.14
Kütahya: 06.21
Malatya: 05.50
Manisa: 06.33
Mardin: 05.42
Mersin: 06.07
Muğla: 06.31
Muş: 05.36
Nevşehir: 06.03
Niğde: 06.05
Ordu: 05.46
Osmaniye: 06.00
Rize: 05.36
Sakarya: 06.17
Samsun: 05.52
Siirt: 05.36
Sinop: 05.55
Sivas: 05.52
Şanlıurfa: 05.50
Şırnak: 05.35
Tekirdağ: 06.28
Tokat: 05.53
Trabzon: 05.39
Tunceli: 05.43
Uşak: 06.25
Van: 05.29
Yalova: 06.21
Yozgat: 06.01
Zonguldak: 06.10

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.14, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.58'de eda edilecek.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı 2 rekattır. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınır. Namazdan sonra bayram hutbesi okunur. Bayram namazları cemaatle birlikte camilerde kılınır.

İlk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" denilerek Bayram namazına niyet edilir.

İmamla birlikte tekbir alınır ve bu birinci tekbirdir. Bu tekbirle birlikte namaza durulur. Sübhaneke duası okunur ve sübhaneke duasının ardından imamla birlikte 3 defa bayram tekbiri alınır.

Birinci tekbirde eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller yana salınır. İkinci kez tekbir alınır ve eller yana salınır. Üçüncü tekbirde de eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller bağlanır.

İmam, sessizce "Euzü Besmele"yi okur ve açıktan sesli olarak Fatihe suresini ve bir sureyi daha okur. Cemaat ise bir şey okumadan dinler. Okuyuş bittikten sonra tekbir alınır ve rükûya gidilir.

Bu tekbir, ilk rekatta alınan tekbirlerin beşincisidir. Rükû ve secdeden sonra ikinci rekata kalkılır.

İkinci rekatta imam, yine Fatiha suresini ve bir sureyi daha açıktan sesli olarak okur, cemaat okumaz. Sonra imamla ikinci rekatın bayram tekbirleri alınır.

Birinci tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. İkinci tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. Üçüncü tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. Dördüncü tekbirde eller kaldırılmaz ve rükûya gidilir. Rükû ve secdeden sonra oturulur. Oturuşta "Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena" duaları okunur. Sonrasında da imamla birlikte selam verilir.

Selamın ardından imam, bayram hutbesini okumak üzere minbere çıkar. Tesbih ve dualardan sonra bayram namazı tamamlanmış olur.

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