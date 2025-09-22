Çamlıhemşin-Ayder yolu ulaşıma açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de meydana gelen selin ardından son durumu Ayder’de aktardı. Bakan Uraloğlu, “Cuma günü başlayan yağmur ve onun oluşturduğu sel hasarları nedeniyle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de belli bölgeler ciddi şekilde etkilendi. Metrekareye 450 kilograma varan yağmurun olduğunu özellikle belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.

ÇAMLIHEMŞİN-AYDER ARAINDAKİ ULAŞIMI SAĞLAMIŞ OLDUK"

Birçok yerde çalışmalarda ilerleme kaydettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, İkizdere ve Kaptanpaşa yollarının ulaşımını dün ve önceki gün sağladıklarını belirterek “Bugün de an itibarıyla Çamlıhemşin-Ayder arasındaki ulaşımı sağlamış olduk.” diye konuştu.

Bugün itibarıyla Çamlıhemşin’den tahliyeleri, minibüs ve binek araçlarla sağlanabileceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Çalışmalarımız mutlaka devam edecek. Özellikle hafta sonunda yapacağımız buradaki uluslararası etkinlik hasebiyle bu yolu toparlamamız gerekir. Onun için bundan sonra kontrollü bir geçiş sağlayacağız iş makinelerinin çalışması için.” dedi.

Bu süreçte sadece bugün Ayder’e 14 sorti yapıldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Bugün 98 yerli ve yabancı insanımızı tahliye ettik. Dün de aşağı yukarı 20 civarında vatandaşımızı tahliye ettik. Yani 100’ün üzerindeki vatandaşımızı buradan tahliye etmiş olduk. Şu an itibariyle de tamamen serbest hale getirmiş oluyoruz.” açıklamasında bulundu.