Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.468,07 %1,54
        DOLAR 41,3745 %-0,02
        EURO 48,7388 %0,20
        GRAM ALTIN 4.965,05 %1,26
        FAİZ 39,55 %-0,53
        GÜMÜŞ GRAM 58,31 %1,71
        BITCOIN 112.980,00 %-2,10
        GBP/TRY 55,8770 %0,18
        EUR/USD 1,1773 %0,23
        BRENT 66,49 %-0,28
        ÇEYREK ALTIN 8.117,85 %1,26
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çamlıhemşin-Ayder yolu ulaşıma açıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Çamlıhemşin-Ayder yolu ulaşıma açıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de meydana gelen selin ardından son durumu Ayder'de aktardı. Bakan Uraloğlu, "Bugün, an itibarıyla Çamlıhemşin-Ayder arasındaki ulaşımı sağladık." dedi.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 22.09.2025 - 19:04 Güncelleme: 22.09.2025 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çamlıhemşin-Ayder yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de meydana gelen selin ardından son durumu Ayder’de aktardı. Bakan Uraloğlu, “Cuma günü başlayan yağmur ve onun oluşturduğu sel hasarları nedeniyle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de belli bölgeler ciddi şekilde etkilendi. Metrekareye 450 kilograma varan yağmurun olduğunu özellikle belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.

        ÇAMLIHEMŞİN-AYDER ARAINDAKİ ULAŞIMI SAĞLAMIŞ OLDUK"

        Birçok yerde çalışmalarda ilerleme kaydettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, İkizdere ve Kaptanpaşa yollarının ulaşımını dün ve önceki gün sağladıklarını belirterek “Bugün de an itibarıyla Çamlıhemşin-Ayder arasındaki ulaşımı sağlamış olduk.” diye konuştu.

        REKLAM

        Bugün itibarıyla Çamlıhemşin’den tahliyeleri, minibüs ve binek araçlarla sağlanabileceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Çalışmalarımız mutlaka devam edecek. Özellikle hafta sonunda yapacağımız buradaki uluslararası etkinlik hasebiyle bu yolu toparlamamız gerekir. Onun için bundan sonra kontrollü bir geçiş sağlayacağız iş makinelerinin çalışması için.” dedi.

        Bu süreçte sadece bugün Ayder’e 14 sorti yapıldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Bugün 98 yerli ve yabancı insanımızı tahliye ettik. Dün de aşağı yukarı 20 civarında vatandaşımızı tahliye ettik. Yani 100’ün üzerindeki vatandaşımızı buradan tahliye etmiş olduk. Şu an itibariyle de tamamen serbest hale getirmiş oluyoruz.” açıklamasında bulundu.

        Bakan Uraloğlu ayrıca, hali hazırda jeneratörlerin kullanıldığını, ulaşımın sağlanmasıyla beraber enerji dağıtım şirketinin de sahaya etkin bir şekilde gireceğini ve en kısa sürede enerji kesintisinin de ortadan kaldırılacağını vurguladı. Bakan Uraloğlu, “İletişimi zaten sağlamıştık. Bundan sonra biraz daha güçlendirmiş olacağız. Dünden itibaren kurmuş olduğumuz hasar ve zarar tespit komisyonları da göreve başladı ve onlar da bütün vatandaşlarımızın hasar ve zarar tespitlerini yapmaya başladı. Vatandaşlarımıza devletimizin yapması gereken neyse o katkıları elbette yapacağız.” dedi.

        AFAD kapsamında acil yardım ödeneğinin Valiliğe intikal ettiğini de dile getiren Bakan Uraloğlu, “O da kullanılmaya başlandı. Selin ilk başındaki uyarılarıyla beraber bir can kaybının olmaması hasebiyle başta Valimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Aciliyeti ortadan kaldırdık, yapmamız gereken işler hala var. Onları yapmaya da bütün ekibimizle beraber devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        Çarptığı kadına tokat attı, çevredekilere bıçak çekti!
        Çarptığı kadına tokat attı, çevredekilere bıçak çekti!
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Başkasıyla ilişkisi çıkmıştı... Fren izine rastlanmadı! Sıcak gelişme: Günlük!
        Başkasıyla ilişkisi çıkmıştı... Fren izine rastlanmadı! Sıcak gelişme: Günlük!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Elde var sıfır!
        Elde var sıfır!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Turizmde ağustos zirvesi
        Turizmde ağustos zirvesi
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu