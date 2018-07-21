Can Baytak Adnan Oktar'ı çizdi

Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna, 11 Temmuz'da İstanbul Mali Polisi tarafından sabaha karşı operasyon düzenlendi. Oktar'ın Kandilli'deki villası ile 4 kentteki onlarca adrese operasyon gerçekleştirildi. Adnan Oktar, 31 suçmalayla gözaltına alındı. Oktar'a yönelik suçlamalar arasında siyasi ve askeri casusluğun yanısıra çocuk tacizinden dolandırıcığa kadar birçok başlık yer aldı. Oktar'ın villasında yapılan aramalarda 50 silah, çok sayıda mermi ve birçok tarihi eser ele geçirildi. Operasyon kapsamında ilk gün 172 kişi gözaltına alındı ve 63 kişinin arandığı açıklandı. Soruşturmanın derinleşmesiyle gözaltı sayısı arttı ve birçok ayrıntı ortaya çıkarıldı. Oktar grubuna ait 86 şirkete el konulurken, tutuklanan Adnan Oktar Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Konu Habertürk çizeri Can Baytak'ın da gündeminde. İşte günün karikatürü: