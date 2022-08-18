Can Bonomo bomontiada'da

Yapı Kredi bomontiada World Akustik serisinde bu hafta Can Bonomo sahneye çıkacak.

Alaturka nağmelerden rock melodilere uzanan özgün şarkıları, enerjisi ve renkli sahne performansı ile hayranlarına Yapı Kredi bomontiada World Akustik sahnesinde unutulmaz bir gece yaşatacak olan Bonomo, beşinci albümünü Nisan 2019’da yayınladıktan sonra, müzikal üretimine pandemi sürecinde teklilerle devam etti.