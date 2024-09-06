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        Çan Kent Konseyi, İnkaya'daki kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı

        Çanakkale'nin Çan Kent Konseyi, Bahadırlı köyü sınırlarındaki İnkaya Mağarası'ndaki kazı çalışmalarını inceleyip, yetkililerden bilgi aldı. Kazıların bilimsel koordinatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. İsmail Özer, "Bu yıl, mağaranın Kuzeydoğu yamaçlarında 86 bin yıl öncesine tarihlendirilmiş bir alanda kazı yapıyoruz. Burada, tipik Orta Paleolitik dönem aletlerinin yanı sıra, önceki kazılarda in situ olmayan saplı aletleri orijinal pozisyonlarında bulduk" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 11:46 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:46
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        Çan Kent Konseyi İnkaya çalışmalarını inceledi
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        Çanakkale'ni Çan ilçesi Kent Konseyi, Bahadırlı köyü sınırlarındaki İnkaya Mağarası'nı ziyaret ederek, kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

        Çan Kent Konseyi üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşları (STK) Başkanlarının katıldığı ziyaret sırasında, mağaradaki kazı çalışmalarının detayları ve elde edilen buluntular hakkında bilgi verildi.

        İHA'nın haberine göre, 2017 yılından bu yana süren kazı çalışmalarında, bu yıl önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce 86 bin yıl öncesine tarihlendirilen insan yaşam izlerinin bulunduğu bölgede ilk kez kazı yapıldı. Bu yılki kazılar, Orta Paleolitik Dönem'e ait önemli buluntuların ortaya çıkmasını sağladı. Çalışmalar sırasında, 86 bin yıl öncesine tarihlenen insan izlerine ve saplı aletlere rastlandı.

        Kazıların bilimsel koordinatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. İsmail Özer, "Bu yıl, mağaranın Kuzeydoğu yamaçlarında 86 bin yıl öncesine tarihlendirilmiş bir alanda kazı yapıyoruz. Burada, tipik Orta Paleolitik dönem aletlerinin yanı sıra, önceki kazılarda insitu olmayan saplı aletleri orijinal pozisyonlarında bulduk. Bu buluntular, insanların taş aletleri farklı materyallerle birleştirerek daha karmaşık ve kullanışlı hale getirdiğini gösteriyor" dedi.

        Çan Kent Konseyi Başkanı Turhan Demir de "İnkaya Mağarası, bölge için büyük bir değer ve bu tür kazı çalışmalarının desteklenmesi gerekiyor. Kazılar, hem tarihi hem de kültürel açıdan büyük önem taşıyor. Çan Kent Konseyi olarak bu çalışmaların takipçisi olacağız ve bölgenin tanıtımına katkıda bulunacağız" dedi.

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