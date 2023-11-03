Can Oflaz'dan yeni albüm öncesi son tekli
Can Oflaz, yeni albümü 'Yeniden'i "Bilmem" şarkısıyla müjdeledi
Giriş: 03.11.2023 - 09:34 Güncelleme: 03.11.2023 - 09:34
Sözü, bestesi ve düzenlemesi Can Oflaz'ın kendisine ait olan 'Bilmem' adlı şarkı, Oflaz'ın Bodrum'da hali hazırda sözü ve müziği bitmiş albüm şarkılarının kayıtları esnasında bir anda bir gecede ortaya çıktı.
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Aynı zamanda kuyruklu piyano gibi canlı enstrümanlarla da beslenen şarkının tüm davul partisyonları Can Oflaz tarafından tamamlandı.