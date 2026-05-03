        Can Öncü, Macaristan'da haftayı çifte podyumla tamamladı

        Can Öncü, Macaristan'da haftayı çifte podyumla tamamladı

        Dünya Supersport Şampiyonası'nın Macaristan'daki 4. ayağında mücadele eden motosiklet sürücüsü Can Öncü, ikinci yarışı 2'nci tamamladı. Dün gerçekleştirilen ilk yarışta 3'üncü olan Can, haftayı çifte podyumla bitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 16:25 Güncelleme:
        Can Öncü, haftayı çifte podyumla tamamladı!

        Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Macaristan'daki 4. ayağında ikinci yarışı 2. sırada bitirdi.

        Balatonfökajar'daki 4,1 kilometrelik Balaton Park'ta, 18 tur üzerinden yapılan yarışların ikincisi de sona erdi.

        Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan Can, üçüncü cepten başladığı mücadelenin ilk turunda liderliğe yükseldi.

        CAN ÖNCÜ HAFTAYI ÇİFTE PODYUMLA BİTİRDİ

        Son bölümde liderlik mücadelesini kazanan şampiyona lideri İspanyol Albert Arenas, damalı bayrağı ilk sırada gördü. Can Öncü 2'nci, İspanyol Roberto Garcia ise 3'üncü sırayı elde etti. Böylece podyumda üç Yamaha sürücüsü yer aldı.

        Dünkü ilk yarışta 3. sırada yer alan Can, haftayı çifte podyumla tamamlamış oldu.

        Şampiyonada üst üste 3'üncü kez podyuma çıkan Can Öncü, sürücüler klasmanında lider Arenas'ın (150 puan) 62 puan gerisinde 5'inci sırada bulunuyor.

        Sezonun 5'inci ayağında yarışlar, 16-17 Mayıs'ta Çekya'da yapılacak.

