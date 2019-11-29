Ah Kalbim dizisi ile oyunculuğa başlayan Can Sipahi dün akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanan Batlır filmi ile yeniden sosyal medyada merak edilen konular arasında yer aldı. Peki Can Sipahi kimdir? nereli? ve kaç yaşında?

CAN SİPAHİ HAYATI

Can Sipahi 20 Ocak 1988 yılında doğmuştur. İlk kez "Ah Kalbim" adlı diziyle TRT 1 ekranlarında oyunculuğa başlamış, Fox TV'de gösterilen "Yıldız Masalı” adlı dizide Umut karakteri ile tanınmıştır. İlköğretim ve lise eğitiminin bir bölümünü TED Ankara Koleji'nde yapmış, ardından Rıdvan Ege Anadolu Lisesinden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri Mühendisliğinde tamamlamıştır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi İleri oyunculuk master 1. sınıf öğrencisidir. 2010 yılında yıldız masalı'nın devamı olarak ekranlarda yer alan "Öğretmen Kemal" isimli dizide, solistliğini yaptığı "mojito Band" isimli müzik grubuyla, sözünü ve müziği kendilerinin yaptığı "sahte dünya" adlı şarkılarıyla gündeme gelmiş ve dizide Doruk isimli karakteri canlandırmıştır. 2012-2013 yılları arasında Disney Channel'ın "Art Attack" adlı programının sunuculuğunu yapmıştır. 2013-2014 yılları arasında ise Kanal D ekranlarında yayınlanan İntikam adlı dizide Barış Denizci karakteriyle atak hırslı ve dürüst bir genci canlandırmıştır.