        Haberler Magazin Can Yaman, Esat Yontunç ve Mehmet Üstündağ'ın da adının geçtiği uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında, oyuncu Can Yaman, yapımcı Esat Yontunç ve magazin yazarı Mehmet Üstündağ'ın test sonuçları belli oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 12:41 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:41
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

        Bilal Hancı
        Bilal Hancı

        Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu madde kullanıp - kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan, aralarında sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Abdi İbrahim İlaç şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut'un da bulunduğu 14 şüphelinin biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucunda test sonucu pozitif çıktı.

        Esat Yontunç
        Esat Yontunç
        Öte yandan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç ile magazin yazarı Mehmet Üstündağ'ın kan testinin negatif çıktığı, idrar ile saçtan ise örnek alınamadığı belirlendi.

        Mehmet Üstündağ
        Mehmet Üstündağ

        Ayrıca oyuncu Can Yaman'ın kan ile idrar testinin negatif çıktığı, saç testi için ise yetersiz örnek alındığı öğrenildi.

        Can Yaman
        Can Yaman
        #Mehmet Üstündağ
        #Can Yaman
        #Esat Yontunç
