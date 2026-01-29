(DHA) İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Avcılar ve Gaziosmanpaşa'da bazı binaların çatısı uçtu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tehlike oluşturan parçaları topladı. Öte yandan Gaziosmanpaşa'da binanın çatısının uçtuğu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kayde... Daha Fazla Göster

(DHA) İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Avcılar ve Gaziosmanpaşa'da bazı binaların çatısı uçtu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tehlike oluşturan parçaları topladı. Öte yandan Gaziosmanpaşa'da binanın çatısının uçtuğu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi Daha Az Göster