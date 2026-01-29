Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme
Uyuşturucu soruşturması kapsamında, oyuncu Can Yaman, yapımcı Esat Yontunç ve magazin yazarı Mehmet Üstündağ'ın test sonuçları belli oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.Bilal Hancı
Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu madde kullanıp - kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan, aralarında sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Abdi İbrahim İlaç şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut'un da bulunduğu 14 şüphelinin biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucunda test sonucu pozitif çıktı.Esat Yontunç
Öte yandan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç ile magazin yazarı Mehmet Üstündağ'ın kan testinin negatif çıktığı, idrar ile saçtan ise örnek alınamadığı belirlendi.Mehmet Üstündağ
Ayrıca oyuncu Can Yaman'ın kan ile idrar testinin negatif çıktığı, saç testi için ise yetersiz örnek alındığı öğrenildi.Can Yaman