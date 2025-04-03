Çanak anteni tamir edecekti! Ölüme adım attı!
Aydın'da, çanak anten tamiri için çıktığı 4 katlı apartmanın çatısından, üzerine bastığı aydınlatma panelinin kırılması ile apartman boşluğuna düşen 50 yaşındaki Hasan Kandemir, hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Aydın'da feci olay, saat 12.00 sıralarında Efeler ilçesi Batı Aydın Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanda meydana geldi.
12 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ
DHA'daki habere göre çanak anten tamiri için çatıya çıkan Hasan Kandemir (50), üzerine bastığı aydınlatma panelinin kırılması ile dengesini kaybederek 12 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.
AĞIR YARALANDI HASTANEDE CAN VERDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kandemir, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kandemir, hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.