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        Haberler Gündem Çanakkale'de 182 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Çanakkale'de 182 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince 182 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 19:58 Güncelleme: 26.02.2024 - 19:58
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        Çanakkale'de 182 düzensiz göçmen yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, merkeze bağlı Çınarlı köyündeki ormanlık alanda ve Ezine ilçesinin Tavaklı köyünün İskele mevkisinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda üç araçta 182 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla M.Ş.T, H.N, T.Ş, Y.P. ve H.B. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

        Muhafaza altına alınan 3 araç, 1 bot ve bot motoru yediemin otoparkına çekildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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