Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de Antep fıstığı hasat şenliği | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de Geleneksel 3. Antep Fıstığı Hasat Şenliği düzenlendi

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Şapköy köyünde bu yıl ücretimi 40 tonu bulan Antep fıstığının hasadı ile birlikte geleneksel şenlik düzenlendi. Şenlikte konuşan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, "Bölgede bu yıl yaklaşık 7 bin civarında menengiç ağacına 21 bin göz aşılama yapıldı. Sadece bu köyde değil komşu köylerde de bu ağaçların aşılanmasıyla ciddi bir Antep fıstığı üretim kapasitesine ulaşmış durumdayız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 18:00 Güncelleme: 10.09.2024 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de Antep fıstığı hasat şenliği
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çanakkale'de Antep fıstığının üretim merkezi olan Ayvacık ilçesinde her yıl artan üretim sonrasında Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen hasat şenliğinin 3'üncüsü Şapköy'de düzenlendi.

        Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Cüneyt Erenoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Nazan Türkarslan, kurum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı şenlik programı, Antep fıstığının ağacından hasat edilmesi ile başladı.

        Ardından köyde yapımı tamamlanan Şapköy Antep Fıstığı Üretim ve Paketleme Tesisi ile köy meydanında üreticiler tarafından yetiştirilen ürünlerin sergilendiği stantlar gezildi.

        REKLAM

        Şenlikte konuşan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, "Bölgede bu yıl yaklaşık 7 bin civarında menengiç ağacına 21 bin göz aşılama yapıldı. Bunlar Antep fıstığı ağacı olarak ürün verecek. Bunu her yıl arttırarak devam ettirmek istiyoruz" dedi.

        Sadece Şapköy'de değil komşu köylerde de menengiç ağaçlarının aşılanmasıyla ciddi bir Antep fıstığı üretim kapasitesine ulaşıldığını kaydeden Vali Toraman, "Daha da artırabilecek potansiyelimiz var. Bu ürün belli bir miktara ulaşınca vatandaşlarımızın talebi üzerine tesis yaparak hizmete sunmuş bulunuyoruz. Bu projemize de Güney Marmara Kalkınma Ajansı büyük bir finansal destek sağladı. İl Özel İdaremiz finansal destek sağlayarak bu tesisin yapılmasını ve bugün hizmete sunulmasını hazır hale getirdi" diye konuştu.

        Ayvacık Şapköy Muhtarı Nevzat Kaptan ise, Şapköy Antep Fıstığı Üretim ve Paketleme Tesisi ile ürünlerin daha çok değerleneceğini belirterek, "Bu yatırımın köyümüze ve ilçemize kazandırılmasında emeği olan Çanakkale Valiliği'ne, Ayvacık Kaymakamlığımıza, milletvekillerimize ve köyümüzdeki bir hayırsever vatandaşımıza çok teşekkür ederim. Köyümüzde üretilen Antep fıstığımızın üretim kapasitesini arttırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda çevre köylerimiz de köyümüze gelerek bu tesisten yararlanacak. Antep fıstığında üretimi arttırarak ekonomimize katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

        Konuklara hasat edilen Antep fıstığı ikramının sonrasında Antep Fıstığı Hasat Şenliği programı son buldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Çanakkale
        #Ayvacık
        #şapköy
        #antep fıstığı hasat şenliği
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın jandarma ve mahkemedeki ifadesi!
        İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın jandarma ve mahkemedeki ifadesi!
        Haraç çetesi önce el bombası attı sonra çelenk yolladı!
        Haraç çetesi önce el bombası attı sonra çelenk yolladı!
        G.Saray'da sıcak transfer gelişmesi!
        G.Saray'da sıcak transfer gelişmesi!
        Covid-19 sürecindeki sokağa çıkma yasakları genç kızların beyinlerini daha fazla yaşlandırmış
        Covid-19 sürecindeki sokağa çıkma yasakları genç kızların beyinlerini daha fazla yaşlandırmış
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Konya'da iki kadına bıçaklı saldırı!
        Konya'da iki kadına bıçaklı saldırı!
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        İki bakandan Narin açıklaması
        İki bakandan Narin açıklaması
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!