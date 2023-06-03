Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hacı Mehmet Türk yönetimindeki otomobil, Troya Tüneli'nde Emre Budak idaresindeki kamyona arkadan çarptı.
OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Şenay Şentürk (20), Sevgi Türk, Fadime Şentürk ve Halit Türk yaralandı.
1 YARALI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralılardan Şenay Şentürk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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