Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine açıldı Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki feribot seferleri de sis nedeniyle yapılamadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, saat: 11.00'de yaptığı açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün (sis) düzelmesi üzerine çift yönlü olarak açıldı" dedi

Anadolu Ajansı Giriş: 19.04.2025 - 07:13 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:35 facebook

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