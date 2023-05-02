Piyasa değeri 2 milyon TL olan 1,5 ton kum midyesi ele geçirildi

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKKALE´de, kaçak olarak avlanan, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan, 1,5 ton kum midyesi (akivades) ele geçirildi. Midyeleri balıkçı teknesine yüklerken suçüstü yakalanan 7 şüpheliye toplam 116 bin TL idari para cezası kesildi.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, kaçak olarak avlanan kum midyesinin İzmir´den kara yoluyla Çanakkale'ye getirileceği ve buradan da balıkçı teknesi ile Yunanistan´a kaçırılacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri 29 Nisan günü saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 108 çuvalda 1,5 ton canlı kum midyesi ele geçirildi. Midyeleri balıkçı teknesine yüklerken suçüstü yakalanan 7 şüpheliye toplam 116 bin TL idari para cezası kesildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-05-02 16:45:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.