Motosiklet çalma girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı

ÇANAKKALE'de park halindeki motosikleti çalmaya çalışırken cep telefonuyla kayda alındığını fark edip kaçan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.Ö., tutuklandı.

Olay, 31 Ekim'de Namık Kemal Mahallesi Setboyu Caddesi'nde meydana geldi. Z.Ö., ara sokakta park halinde bulunan motosikleti iterek götürmeye başladı. Bu sırada çevrede bulunan bir kişi cep telefonuyla o anları kaydetti. Kayda alındığını fark eden Z.Ö., panikle motosikleti bırakıp kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu şüpheli Z.Ö., kısa sürede yakalandı. 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Z.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Ö., tutuklandı.