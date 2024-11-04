Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Motosiklet çalma girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı

        ÇANAKKALE'de park halindeki motosikleti çalmaya çalışırken cep telefonuyla kayda alındığını fark edip kaçan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:16 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosiklet çalma girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'de park halindeki motosikleti çalmaya çalışırken cep telefonuyla kayda alındığını fark edip kaçan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.Ö., tutuklandı.

        Olay, 31 Ekim'de Namık Kemal Mahallesi Setboyu Caddesi'nde meydana geldi. Z.Ö., ara sokakta park halinde bulunan motosikleti iterek götürmeye başladı. Bu sırada çevrede bulunan bir kişi cep telefonuyla o anları kaydetti. Kayda alındığını fark eden Z.Ö., panikle motosikleti bırakıp kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu şüpheli Z.Ö., kısa sürede yakalandı. 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Z.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Ö., tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Otomotiv pazarı 1 milyon adede koşuyor
        Otomotiv pazarı 1 milyon adede koşuyor
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        Soğuk ve kurak!
        Soğuk ve kurak!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        Sermaye artırımı planı!
        Sermaye artırımı planı!
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"

        Benzer Haberler

        Çanakkale Boğazı trafiğe açıldı
        Çanakkale Boğazı trafiğe açıldı
        Çanakkale Savaşları'nda görev alan kahraman askerlerin hatıraları siperlerd...
        Çanakkale Savaşları'nda görev alan kahraman askerlerin hatıraları siperlerd...
        Çanakkale'de motosiklet çalmaya çalışan şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de motosiklet çalmaya çalışan şüpheli tutuklandı
        Çanakkale açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Husumetlisine kurşun yağdırıp, kabzayla başına vurarak öldüren zanlı tutukl...
        Husumetlisine kurşun yağdırıp, kabzayla başına vurarak öldüren zanlı tutukl...
        Çanakkale Boğazı'nda transit geçişler, fırtına nedeniyle bazı gemiler için...
        Çanakkale Boğazı'nda transit geçişler, fırtına nedeniyle bazı gemiler için...