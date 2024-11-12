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        Petrol platformunun geçişinde Çanakkale Boğazı, gemilere tek yönlü kapatıldı

        ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçip Marmara Denizi'ne yol alan 'Transocean Barents' petrol platformunun geçişi sırasında boğaz trafiği kuzeyden güneye tek yönlü kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 15:28 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:30
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        Petrol platformunun geçişinde Çanakkale Boğazı, gemilere tek yönlü kapatıldı
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        ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçip Marmara Denizi’ne yol alan ‘Transocean Barents' petrol platformunun geçişi sırasında boğaz trafiği kuzeyden güneye tek yönlü kapatıldı.

        İspanya'dan Romanya'ya giden 120 metre boyunda, 77 metre genişliğinde, yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki 'Transocean Barents' isimli petrol platformu Ege Denizi’nden saat 10.00 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Platform, saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru yol alan gemiye güvenlik gerekçesiyle boğazı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-3, Kurtarma-4, Kurtarma-14, Kurtarma-15, Kurtarma-17 ve 'Türkeli' römorkörleri eşlik etti. Öte yandan, Çanakkale Boğaz trafiği kuzeyden güneye saat 04.30 ile 17.30 arasında tek yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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