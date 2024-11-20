Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da patlamamış 50 top mermisi bulundu

        ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, Çanakkale Savaşları'na ait olduğu düşünülen, patlamamış 50 top mermisi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 19:29 Güncelleme: 20.11.2024 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu'da patlamamış 50 top mermisi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde, Çanakkale Savaşları’na ait olduğu düşünülen, patlamamış 50 top mermisi bulundu.

        Gelibolu ilçesinde dün sabah saatlerinde Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında Çanakkale Savaşları’na ait olduğu düşünülen, patlamamış 50 top mermisi bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de yardımıyla bulunan top mermileri Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na teslim edilmek üzere güvenli bölgeye sevk edildi. Yapılacak detaylı incelemenin ardından top mermilerinin kaç yıllık ve kimlere ait olduğunun tespit edileceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Transfer için gözler Friedel'da!
        Transfer için gözler Friedel'da!
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        20 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Oosterwolde'den ayrılık itirafı!
        Oosterwolde'den ayrılık itirafı!
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Yunus'a dev zam!
        Yunus'a dev zam!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı
        Ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz

        Benzer Haberler

        Çanakkale Valiliğinden sağanak uyarısı
        Çanakkale Valiliğinden sağanak uyarısı
        SOLOTÜRK, 26 Kasım'da Gelibolu semalarında gösteri uçuşu yapacak
        SOLOTÜRK, 26 Kasım'da Gelibolu semalarında gösteri uçuşu yapacak
        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi
        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi
        Restorasyona alınan Kilitbahir Kalesi Müzesi 15 Aralık'a kadar ziyarete kap...
        Restorasyona alınan Kilitbahir Kalesi Müzesi 15 Aralık'a kadar ziyarete kap...
        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)
        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)
        Çanakkale'de "Öğretmen Akademileri" başladı
        Çanakkale'de "Öğretmen Akademileri" başladı