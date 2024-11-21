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        Çanakkale'de feribot seferlerine 'lodos' engeli

        ÇANAKKALE'de etkili olan lodos nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hattındaki feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 10:37 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:40
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        Çanakkale'de feribot seferlerine 'lodos' engeli
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        ÇANAKKALE'de etkili olan lodos nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hattındaki feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale’de etkili olan lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, lodos nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hattında yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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