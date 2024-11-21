Çanakkale'de feribot seferlerine 'lodos' engeli

ÇANAKKALE'de etkili olan lodos nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hattındaki feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale’de etkili olan lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, lodos nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hattında yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi.