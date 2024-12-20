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        İstanbul'da denizde kaybolan 2 kardeşi, Çanakkale Boğazı'nda arama çalışmaları 4'üncü gün

        İSTANBULSarıyer'de 23 Kasım'da denize düşen Ayşe Can (29) ile ablasını kurtarmak için suya atlayan Velat Can'ı (23) arama çalışmaları, Çanakkale Boğazı'nın 2 yakasında 4 gündür sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 13:53 Güncelleme: 20.12.2024 - 13:53
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        İstanbul'da denizde kaybolan 2 kardeşi, Çanakkale Boğazı'nda arama çalışmaları 4'üncü gün
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        İSTANBULSarıyer'de 23 Kasım'da denize düşen Ayşe Can (29) ile ablasını kurtarmak için suya atlayan Velat Can'ı (23) arama çalışmaları, Çanakkale Boğazı'nın 2 yakasında 4 gündür sürüyor.

        Olay, 23 Kasım'da saat 18.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde meydana geldi. Fotoğraf çekmek isteyen Ayşe Can, dengesini kaybederek denize düştü. Ablasının düştüğünü gören Velat Can da denize atladı. 2 kardeş kuvvetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle gözden kayboldu. İhbarla Kıyı Emniyet, İBB İSAK ve deniz polisi, arama çalışması başlattı. Ancak yapılan tüm su altı ve yüzey aramalarında 2 kardeşe ait herhangi bir ize rastlanmadı. Yurt dışında yaşayıp, tatil amacıyla Türkiye'ye gelen 2 kardeşin kaybolmadan önceki son anları, çevredeki bir teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        HAVADAN VE KARADAN ARAMA

        İki kardeş için Çanakkale Boğazı'nın 2 yakasında başlatılan arama çalışmaları, 4 gündür devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Deniz Polis Eğitim Merkezi, Deniz Hava Üs Komutanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Arama Kurtarma ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri havadan ve karadan destek veriyor.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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