İstanbul'da denizde kaybolan 2 kardeşi, Çanakkale Boğazı'nda arama çalışmaları 4'üncü gün

İSTANBULSarıyer'de 23 Kasım'da denize düşen Ayşe Can (29) ile ablasını kurtarmak için suya atlayan Velat Can'ı (23) arama çalışmaları, Çanakkale Boğazı'nın 2 yakasında 4 gündür sürüyor.

Olay, 23 Kasım'da saat 18.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde meydana geldi. Fotoğraf çekmek isteyen Ayşe Can, dengesini kaybederek denize düştü. Ablasının düştüğünü gören Velat Can da denize atladı. 2 kardeş kuvvetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle gözden kayboldu. İhbarla Kıyı Emniyet, İBB İSAK ve deniz polisi, arama çalışması başlattı. Ancak yapılan tüm su altı ve yüzey aramalarında 2 kardeşe ait herhangi bir ize rastlanmadı. Yurt dışında yaşayıp, tatil amacıyla Türkiye'ye gelen 2 kardeşin kaybolmadan önceki son anları, çevredeki bir teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.