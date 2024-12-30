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        Çanakkale'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

        ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 20:42 Güncelleme: 30.12.2024 - 20:45
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        Çanakkale'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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        ÇANAKKALE’nin Yenice ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Yenice-Çan Karayolu İdris Dayı mevkisinde meydana geldi. Erol Kaymak yönetimindeki 17 GC 978 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle Yılmaz Güney yönetimindeki 53 ABK 036 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile birlikte ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralanırken, 17 GC 978 plakalı otomobilde sıkışan yolcu Emine Kaymak'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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