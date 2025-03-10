Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı; çatışmada etkisiz hale getirildi (2)

Olay ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Polisin, Burak A.'nın annesine şiddet uyguladığı ihbarı üzerine olay yerine gittiği bildirildi. Burak A.'nın polis ekiplerine ateş açıp, annesini rehin aldığı ifade edildi.

Polis ekipleri, ardından Burak A.'nın bulunduğu daireye operasyon düzenledi. Burak A., çıkan çatışmada vurularak etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir polis ise hafif yaralandı.

Çanakkale'de polis ekipleri, 2’nci kattaki evinin balkonundan av tüfeğiyle ateş edip sokaktaki Fikret Okay'ı (50) yaralayan Burak A.’dan silahı bırakıp teslim olmasını istedi. Ancak Burak A. polise direndi, yerde yatan Okay'ın alınmasına izin vermedi. Bunun üzerine polis ekipleri, arka taraftan duvarı delip, şüphelinin bulunduğu binaya girdi. Buradan Okay'a ulaşan ekipler, onu bulunduğu yerden aldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Fikret Okay, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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