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        Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı; çatışmada etkisiz hale getirildi (2)

        ÇATIŞMADAÖLDÜÇanakkale'de polis ekipleri, 2'nci kattaki evinin balkonundan av tüfeğiyle ateş edip sokaktaki Fikret Okay'ı (50) yaralayan Burak A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 17:14 Güncelleme: 10.03.2025 - 17:20
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        Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı; çatışmada etkisiz hale getirildi (2)
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        ÇATIŞMADAÖLDÜ

        Çanakkale'de polis ekipleri, 2’nci kattaki evinin balkonundan av tüfeğiyle ateş edip sokaktaki Fikret Okay'ı (50) yaralayan Burak A.’dan silahı bırakıp teslim olmasını istedi. Ancak Burak A. polise direndi, yerde yatan Okay'ın alınmasına izin vermedi. Bunun üzerine polis ekipleri, arka taraftan duvarı delip, şüphelinin bulunduğu binaya girdi. Buradan Okay'a ulaşan ekipler, onu bulunduğu yerden aldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Fikret Okay, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, ardından Burak A.'nın bulunduğu daireye operasyon düzenledi. Burak A., çıkan çatışmada vurularak etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir polis ise hafif yaralandı.

        Burak A.’nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılacak.

        ANNESİNE ŞİDDET UYGULAYIP, REHİN ALMIŞ

        Olay ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Polisin, Burak A.'nın annesine şiddet uyguladığı ihbarı üzerine olay yerine gittiği bildirildi. Burak A.'nın polis ekiplerine ateş açıp, annesini rehin aldığı ifade edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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