Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılı kutlamaları; altın madalyalı bayrak göndere çekildi (3)

YÜRÜYEREKÇANAKKALE'YE GELDİ

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene birçok şehit yakını, gazi ve gazi yakını da katılım gösterdi. Duygu dolu anların yaşandığı törene, İstanbul'dan yürüyerek Çanakkale’ye tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne gelen Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş (57), "Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nün bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdik" dedi.

İstanbul Avcılar’dan yola çıktığını ve 9 günde Çanakkale'ye vardığını söyleyen Gümüş, "375 kilometre yol 555 bin adım attım. Elimde bayrak, dilimde dua ile şehitlere borcumuzu ödemek için geldik ve Yasin okuduk. Böylelikle görevimizi tamamlamış olduk. Çünkü bizim onlara torun olarak borcumuz çok. Eğer onlar buraya 110 yıl önce gelmeselerdi biz burada olmazdık. O şehirlerimizin mekânları cennet olsun" dedi.