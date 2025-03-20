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        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tanker karaya oturdu

        ÇANAKKALEBoğazı'nda dümen arızası nedeniyle sürüklenen 77 metre uzunluğundaki atık taşıma tankeri karaya oturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 15:45 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:50
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        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tanker karaya oturdu
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        ÇANAKKALEBoğazı'nda dümen arızası nedeniyle sürüklenen 77 metre uzunluğundaki atık taşıma tankeri karaya oturdu.

        Türk bayraklı 77 metre boyundaki 'Kolin-2' isimli atık taşıma tankeri, Kepez Limanı'na yanaştığı sırada dümen arızası nedeniyle sürüklendi. Tanker, bir süre sonra Kepez önlerinde karaya oturdu. Gemi kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Türkeli' römorkörü bölgeye sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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