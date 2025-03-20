Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tanker karaya oturdu

Türk bayraklı 77 metre boyundaki 'Kolin-2' isimli atık taşıma tankeri, Kepez Limanı'na yanaştığı sırada dümen arızası nedeniyle sürüklendi. Tanker, bir süre sonra Kepez önlerinde karaya oturdu. Gemi kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Türkeli' römorkörü bölgeye sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.