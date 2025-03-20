Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tanker karaya oturdu (2)
KARAYAOTURAN TANKER KURTARILDIÇanakkale Boğazı'nda dümen arızası nedeniyle sürüklenip karaya oturan 77 metre uzunluğundaki atık taşıma tankeri 'Kolin-2' için kurtarma operasyonu düzenlendi.
KARAYAOTURAN TANKER KURTARILDI
Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası nedeniyle sürüklenip karaya oturan 77 metre uzunluğundaki atık taşıma tankeri 'Kolin-2' için kurtarma operasyonu düzenlendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait 'KIYEM-1' adlı hızlı tahlisiye botu ve dalgıç ekibi bölgeye sevk edildi. İlk olarak dalgıçlar tarafından su altı sörvey çalışması yapıldı. Herhangi bir hasar olmadığı tespit edilince 'Türkeli' römorkörü tarafından yedeklenen tanker kurtarıldı. Daha sonra 'Kolin-2' isimli tanker, römorkör eşliğinde Kepez Limanı'na yanaştırıldı.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
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