Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tanker karaya oturdu (2)

        KARAYAOTURAN TANKER KURTARILDIÇanakkale Boğazı'nda dümen arızası nedeniyle sürüklenip karaya oturan 77 metre uzunluğundaki atık taşıma tankeri 'Kolin-2' için kurtarma operasyonu düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 18:35 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tanker karaya oturdu (2)
        ABONE OL

        KARAYAOTURAN TANKER KURTARILDI

        Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası nedeniyle sürüklenip karaya oturan 77 metre uzunluğundaki atık taşıma tankeri 'Kolin-2' için kurtarma operasyonu düzenlendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait 'KIYEM-1' adlı hızlı tahlisiye botu ve dalgıç ekibi bölgeye sevk edildi. İlk olarak dalgıçlar tarafından su altı sörvey çalışması yapıldı. Herhangi bir hasar olmadığı tespit edilince 'Türkeli' römorkörü tarafından yedeklenen tanker kurtarıldı. Daha sonra 'Kolin-2' isimli tanker, römorkör eşliğinde Kepez Limanı'na yanaştırıldı.

        Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        TCMB'den faiz kararı
        TCMB'den faiz kararı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Bakan Fidan: Suriye içinde bütünlük sağlanacaktır
        Bakan Fidan: Suriye içinde bütünlük sağlanacaktır
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tanker karaya oturdu
        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tanker karaya oturdu
        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tanker kurtarıldı
        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tanker kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı'nda tanker karaya oturdu
        Çanakkale Boğazı'nda tanker karaya oturdu
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Gökçeada'da iftar programına katıldı
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Gökçeada'da iftar programına katıldı
        Çanakkale Boğazı'ndan geçen geminin rahatsızlanan kaptanı için tıbbi tahliy...
        Çanakkale Boğazı'ndan geçen geminin rahatsızlanan kaptanı için tıbbi tahliy...
        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi Bozcaada açıklarında bekleti...
        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi Bozcaada açıklarında bekleti...