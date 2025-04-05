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        Batan göçmen botundaki 4 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 3'üncü gününde

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında göçmen botunun batması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği faciada kaybolan 4 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 15:39 Güncelleme: 05.04.2025 - 15:39
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        Batan göçmen botundaki 4 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 3'üncü gününde
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında göçmen botunun batması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği faciada kaybolan 4 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor.

        Olay, 3 Nisan'da saat 06.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Yeşilliman açıklarında meydana geldi. Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçak yollarla geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu bot, henüz belirlenemeyen nedenle battı. Göçmenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda Sahil Güvenlik ve jandarma ekibi sevk edildi. Çalışmalarda 9 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, 25 kaçak göçmen sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılanlar, Çanakkale ve Balıkesir'deki hastanelerde tedaviye alındı.

        Olayın ardından kaybolan 4 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait uçak ve helikopterle havadan, Sahil Güvenlik botları, İzmir'den gelen Sualtı Deniz Polisi, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Şube Bot Ekibi ve Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlarla denizden, jandarma komandolar karadan arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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