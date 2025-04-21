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        Çanakkale'de okul kantinleri öğrenciler tarafından denetliyor

        ÇANAKKALE'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile uygulanan 'Okullarda Genç Gıda Denetçisi' projesi kapsamında Turgut Reis Ortaokulu'nun kantinde denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:12 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:12
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        Çanakkale'de okul kantinleri öğrenciler tarafından denetliyor
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        ÇANAKKALE'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile uygulanan 'Okullarda Genç Gıda Denetçisi' projesi kapsamında Turgut Reis Ortaokulu'nun kantinde denetimi yapıldı. 88 öğrenci, Genç Gıda Denetçisi olarak denetime katıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında okullarda sağlıklı ve güvenilir gıda bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik 'Okullarda Genç Gıda Denetçisi' projesi kapsamında Turgut Reis Ortaokulu'nda kantin denetimi yapıldı. Çanakkale il genelinde 44 okulda 6'ncı sınıf öğrenci olan 88 öğrenci Genç Gıda Denetçisi olarak denetime katıldı. Okullarda Genç Gıda Denetçisi projesi hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, "Çanakkale İl Tarım Orman Müdürlüğümüz ile Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliği ile uygulanan okullarda Genç Gıda Denetçisi projesi Çanakkale il ve ilçelerinde 44 okulda 88 öğrenci ile sürdürülmektedir. Okul idarecileri tarafından başarı, liderlik ve iletişim kriterleri göz önüne alınarak belirlenen 6'ncı sınıf öğrencilerinden ikişer öğrenci ile projemiz devam etmektedir. Projeye her yıl 88 yeni denetçinin katılımı ile devamlılık sağlanması ve okullarda gıda güvenliği kültürü oluşturulması amaçlanmaktadır. Öğrenciler gıda güvenliği, etiket okuma, muhafaza koşulları, iş yeri ve gıda personel hijyen konularında eğitime tabi tutulmuş pratik denetim kuralları hakkında bilgilendirilmiştir" dedi.

        'YEMEKHANELERİN DE HİZMET KALİTESİ ARTTIRILMASI AMAÇLANMAKTADIR'

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da Çanakkale ilinde 9 bin civarında gıda işletmesi bulunduğunu belirterek, "İlimizde bulunan 365 okulun, yurt, yemekhane ve kantinlerin yılda ortalama 700 civarında gıda denetimi yapılmaktadır. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz iş birliği ile uygulanan 'Okullarda Genç Gıda Denetçisi' projesi ile öğrencilerde sağlıklı beslenme bilinci oluşturulması, temel gıda güvenliği, gıda hijyeni, gıda israfı ve personel hijyeni konularında kendilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Projemiz ile öğrencilerimizin denetim süreçlerine dahil olarak okul kantinlerinde ve yemekhanelerinde hizmet kalitesini arttırılması amaçlanmaktadır. Her öğrenci için; Gıda denetçi yeleği, kontrolör kartı, yaka askılığı, denetimlerde kullanacakları çeklist ve iş yeri değerlendirme raporu özel olarak hazırlanarak gıda kontrolörlerimiz eşliğinde uygulamalı denetim yapmaları sağlanmaktadır" diye konuştu.

        'ÜRÜNLERİN SON KULLANMA TARİHLERİNİ İNCELİYORUZ'

        Genç gıda denetçisi Çınar Ali Aydoğan, "Genç gıda denetçileri projesi kapsamında eğitime tabi tutulduk. Paketli ürünlerin son kullanma tarihlerini inceliyoruz ve kantinleri denetliyoruz" dedi. Şevval Doğu, "Gıda denetçileri projesi ile gıdaları alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini, nelere bakmamız gerektiğini daha iyi öğrenmiş ve arkadaşlarımıza katkı sağlamış olduk. Bu proje kapsamında yapmamız gerekenler, gıdaların son kullanma tarihlerine bakmak ve bir sorun varsa bu sorunu yetkililere bildirmek" diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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