Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'de ayine katıldı
FENER Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Panayot Malliaris'in papazlığa terfi edilmesi nedeniyle düzenlenen ayine katıldı.
FENER Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Panayot Malliaris'in papazlığa terfi edilmesi nedeniyle düzenlenen ayine katıldı.
Papaz yardımcılığı görevinde bulunan Panayot Malliaris'in papazlığa terfisi için Gökçeada ilçesi Dereköy'de bulunan Aya Marina Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis yönettiği ayine; Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yanı sıra çok sayıda despot ve papaz katıldı. İncil'den bölümler okunduğu ayinde, ziyaretçiler mum yakarak dua etti. Malliaris'a yeni görevinde kullanacağı giysi, Metropolit Sykis tarafından giydirildi. Ayinin sonunda konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Papaz Panayot Malliaris'a iyi dileklerde bulunarak yeni görevinde başarı diledi. Ayinin ardından katılımcılar, düzenlenen yemeğe katıldı.
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