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        Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, ölü bulundu (4)

        CANSIZBEDENİ BULUNDUÇanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepebaşı köyü yakınlarında dün bir grupla çıktığı doğa yürüyüşünde gruptan ayrılarak kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun, kaybolduğu yerin 100 metre yakınında saat 19.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 21:19 Güncelleme: 26.05.2025 - 21:19
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        Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, ölü bulundu (4)
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        CANSIZBEDENİ BULUNDU

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepebaşı köyü yakınlarında dün bir grupla çıktığı doğa yürüyüşünde gruptan ayrılarak kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu’nun, kaybolduğu yerin 100 metre yakınında saat 19.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Bartu'nun cansız bedeninin, arazi şartları nedeniyle bulunduğu yerden çıkartılma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

        Çanakkale Valiliği, konuyla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, "Kazdağı’nda yürüyüş yaptığı sırada, Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Adatepebaşı Köyü Gürleyik Şelalesi civarında kaybolan vatandaşımızın bulunması için Jandarma, AFAD, AKUT, UMKE ve çevre illerden gelen destek ekipleri ve bölge halkının katılımıyla kapsamlı arama kurtarma çalışmaları yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar neticesinde, 26 Mayıs 2025 tarihinde saat 19.34 itibarıyla vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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