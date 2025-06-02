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        Çanakkale'de 'Kalpli Göl', pembe renge büründü

        ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde yılın belli dönemlerinde pembeye bürünen ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', dronla havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 09:45 Güncelleme: 02.06.2025 - 09:50
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        Çanakkale'de 'Kalpli Göl', pembe renge büründü
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        ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde yılın belli dönemlerinde pembeye bürünen ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', dronla havadan görüntülendi.

        Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti zamanında iç liman olarak kullanılan kalp şeklindeki göl, dünyadaki 8 pembe gölden birisi olarak gösteriliyor. Yılın sadece belli dönemleri pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğraflar nedeniyle popüler hale gelen göl, ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'Dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesinden kaynaklı yaşanan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor. Bu yıl ise mayıs ayının sonlarında pembe renge bürünen göl, dronla havadan görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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