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        Çanakkale'de fabrika yangını

        ÇANAKKALE'ninÇan ilçesindeki bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:36 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:36
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        Çanakkale'de fabrika yangını
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        ÇANAKKALE'ninÇan ilçesindeki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

        Çan ilçesine bağlı Etili köyündeki bir plastik fabrikasında, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne siyah duman yükselirken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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