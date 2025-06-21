Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de sınava geç kalan öğrencileri polisler yetiştirdi

        ÇANAKKALE'deÖlçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan öğrencileri, polis ekipleri yetiştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 10:55 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de sınava geç kalan öğrencileri polisler yetiştirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇANAKKALE'deÖlçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan öğrencileri, polis ekipleri yetiştirdi.

        YKS sınavının birinci oturumu olan TYT, saat 10.15’te başladı. Sınav öncesi yeni kimlik çıkartma, yanlış okul, evrak eksikliği ve kimliği evde unutma gibi nedenlerle geç kalan öğrenciler, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli timlerden yardım istedi. Polis ekipleri, adayları alıp motosikletle sınava girecekleri okullara ulaştırdı. Adaylar, polis ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YKS'nin ilk oturumu başladı!
        YKS'nin ilk oturumu başladı!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        Paşinyan ile görüştü
        Paşinyan ile görüştü
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        ABD Başkanı Trump: İsrail'e dur demek zor
        ABD Başkanı Trump: İsrail'e dur demek zor
        Benzin ve motorine zam
        Benzin ve motorine zam
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!
        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması
        ChatGPT terapist olmaya uygun mu?
        ChatGPT terapist olmaya uygun mu?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de yangına neden olan biçerdöver operatörü hakkında adli işlem ba...
        Çanakkale'de yangına neden olan biçerdöver operatörü hakkında adli işlem ba...
        Çanakkale'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
        Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Alp'in adı yenilikçi sınıfa ver...
        Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Alp'in adı yenilikçi sınıfa ver...
        Ayvacık'ta 4 bin 176 öğrenci karne aldı
        Ayvacık'ta 4 bin 176 öğrenci karne aldı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Ayakkabı kutusuna gizlenmiş 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 3 tutuklama
        Ayakkabı kutusuna gizlenmiş 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 3 tutuklama