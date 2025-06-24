Çanakkale'de orman yangını (3)

'TAHLİYEYİGEREKTİREN BİR RİSK YOK'

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Kızılköy ile Çetmi köyleri yakınlarındaki orman yangınına müdahale sürüyor. Çanakkale Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ezine ilçesi Çetmi Köyü mevkiinde, 24 Haziran 2025 Salı (bugün) günü, saat 13.45 sıralarında yangın meydana gelen yangına, 7 uçak ve 6 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 4 dozer ve 182 müdahale personel ile karadan söndürme faaliyeti devam etmektedir. An itibariyle yerleşim yerlerini tahliyeyi gerektirir bir risk bulunmamaktadır" denildi.