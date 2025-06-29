Çanakkale'de çay kısmen kurudu; toplu balık ölümleri yaşandı

Biga ilçesinde bulunan Kocabaş Çayı’nda, dün ölü balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, balık ölümlerinin yaşanan kuraklık nedeniyle çayın bazı bölümlerinde su seviyesinin düşmesi ve oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.