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        Bozcaada'da trafik kazası geçiren kadın, Sahil Güvenlik botu ile tahliye edildi

        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde trafik kazası geçiren ve kafa travması tanısı konulan H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 16:45 Güncelleme: 13.07.2025 - 16:45
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        Bozcaada'da trafik kazası geçiren kadın, Sahil Güvenlik botu ile tahliye edildi
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        ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesinde trafik kazası geçiren ve kafa travması tanısı konulan H.A. (27) adlı kadın, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi.

        Bozcaada ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'nde çoklu kafa travması tanısı konulan H.A. için tıbbi tahliye talebinde bulunuldu. Talep üzerine Bozcaada Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görevli sağlık ekibi ile ‘KB-57’ Sahil Güvenlik botuna alınan H.A., Geyikli Feribot İskelesi’ne getirildi. Burada ambulansa alınan H.A., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı. H.A.'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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