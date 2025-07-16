Tekirdağ'da orman yangını; alevler Çanakkale sınırına geçti (7)

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayıp büyüyerek Çanakkale sınırına geçen orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nı duman kapladı. Havanın kararması nedeniyle alevlere havadan müdahale durdurulurken, karadan ise devam ediyor.

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