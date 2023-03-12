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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünün teması "Ruhumuzda Var" olarak belirlendi

AA

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünün teması "Ruhumuzda Var" olarak belirlendi

ÇANAKKALE (AA) - Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılacak törenler için bu yıl "Ruhumuzda Var" temasının belirlendiği bildirildi.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, başkanlıkça düzenlenen tören ve kutlamaları tüm ülkede ortak bir çizgide buluşturmak adına 2018'den itibaren her yıl bir tema belirlendiği ifade edildi.

2018'de "Birileri Var", 2019'da "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale", 2020'de "Hilalin Gölgesinde Saklı Abideler", 2021'de"İstiklalden İstikbale Çanakkale", 2022'de "Bir Yanımız Hep Çanakkale" olan temanın bu yıl "Ruhumuzda Var" şeklinde tespit edildiği duyuruldu.

Bu yılın Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 100. yılı olmasının temanın belirlenmesinde etkili olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarihimizin önemli dönüm noktalarından Cumhuriyet'in ilanının, Çanakkale cephesinde gerçekleştirdiğimiz eşsiz zaferin verdiği imkan ile elde edildiğini hatırladığımızda nasıl bir ilişki olduğu ortaya çıkmaktadır. Çanakkale'yi zafere götüren ve Cumhuriyet'i ilan eden birliktelik, dayanışma ruhu, mücadele bu yüce milletin eseridir.

Çanakkale Zaferi'ni elde ettiğimiz süreçlerde milletimizin gösterdiği kahramanlık, cesaret, dayanışma, birlik, fedakarlık ve mücadelenin bugün de tüm zorlu süreçlerde gün yüzüne çıktığını görmekteyiz. Çanakkale'de gösterdiğimiz bu özelliklerin hala bu toplumun içinde, ruhunda bir parça olarak ortaya çıktığını vurgulamak için 'Ruhumuzda Var' sloganını bu yılın teması olarak kullanmaktayız."

Açıklamada, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü anma programının, ilgili bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşların işbirliğinde 18 Mart'ta gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

Mehmetçiğin hatırasının, inancının, cesaretinin, azminin, manevi mirasının, milli birlik ve beraberliğin harcı olan Çanakkale Zaferi'ni kazandıran yüksek ruhun kuşaktan kuşağa yaşatılması adına düzenlenecek törenlere ait bilgi, belge, tasarım ve görsel birliğin sağlanması ve kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonun gerçekleştirilmesi amacıyla talep edilen materyallere Tarihi Alan Başkanlığı tarafından açılan "www.18martetkinlikleri.com" sitesinden yüksek çözünürlüklü olarak erişim sağlanabileceği aktarılan açıklamada, "İstiklalden İstikbale Çanakkale" adı altında hazırlanan 1 dakikalık kamu spotunun, televizyon kanallarında hafta etkinlikleri kapsamında gösterileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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