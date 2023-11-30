Vali Aktaş, şiddetli yağıştan etkilenen Yenice ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yenice ilçesinde sağanaktan etkilenen bölgeleri ziyaret etti.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş tarafından karşılanan Vali Aktaş, ilçenin genel durumu, bölgedeki yatırım ve planlamalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlık hizmet birimlerini inceleyen İlhami Aktaş, personele çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Aktaş, aşırı yağışlar etkilenen Yenice merkez mahalle, yol ve evlerde incelemelerde bulunarak bölgede yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Açıklamasında, ilçe sakinlerinin mağdur olmamaları için tüm kurumların özveriyle çalıştığını belirten Aktaş, vatandaşlarla bir süre görüşüp "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Aşırı yağışlardan etkilenen Sevim Bodur Öğrenci Yurdu ve Spor Salonu'nda incelemelerde bulunan Aktaş, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Aktaş'a ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadi Akman, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, İl Emniyet Müdür Vekili Atınç Kelecek, İl Genel Meclisi Üyesi Recai Ertan, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Faruk Günay ile kurum yetkilileri eşlik etti.