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        Gökçeada feribot hattında yarın bir gidiş-geliş seferi düzenlenecek

        Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada feribot hattında yarın bir gidiş ve geliş seferi yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 15:48 Güncelleme: 03.12.2023 - 15:48
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        Gökçeada feribot hattında yarın bir gidiş-geliş seferi düzenlenecek
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        Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada feribot hattında yarın bir gidiş ve geliş seferi yapılacağı bildirildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 17.00 seferlerinin yapılacağı, tarifede bulunan diğer seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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