Gökçeada feribot hattında yarın bir gidiş-geliş seferi düzenlenecek Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada feribot hattında yarın bir gidiş ve geliş seferi yapılacağı bildirildi.

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada feribot hattında yarın bir gidiş ve geliş seferi yapılacağı bildirildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 17.00 seferlerinin yapılacağı, tarifede bulunan diğer seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.