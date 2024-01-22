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        Çanakkale'de hırsızlık suçundan aranan 1 düzensiz göçmen tutuklandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 2 ayrı hırsızlık suçundan aranan Fas uyruklu düzensiz göçmen tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 19:59 Güncelleme: 22.01.2024 - 20:06
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        Çanakkale'de hırsızlık suçundan aranan 1 düzensiz göçmen tutuklandı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 2 ayrı hırsızlık suçundan aranan Fas uyruklu düzensiz göçmen tutuklandı.

        İlçe merkezinde bir iş hanındaki dükkandan yüksek seslerin çıkması üzerine çevredeki esnaf durumu polise bildirdi.

        Olay yerine gelen Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dükkanda bulunan 6 düzensiz göçmeni gözaltına aldı.

        Emniyete götürülen şüphelilerden Fas uyruklu Bilal Amin'in 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

        Diğer şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Şüpheli Bilal Amin, sorgusunun tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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