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        Lapseki'de kırsal kalkınma destekleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 15. Etap Kırsal Kalkınma Destek Programı kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 11:10 Güncelleme: 27.01.2024 - 11:13
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        Lapseki'de kırsal kalkınma destekleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 15. Etap Kırsal Kalkınma Destek Programı kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Belediye Sahil Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, toplantıda yaptığı konuşmada, üreticilerin tarımsal üretimlerini geliştirmek ve desteklemek amacıyla bu toplantıyı düzenlendiklerini söyledi.

        Dijital toprak analiz cihazı kullanan sayılı kurumlardan olduklarını belirten Kaçan, "Bitkisel üretimin önemini kavrayan, üreticimizle hareket etmenin mutluluğunu yaşayan bir kurumuz." dedi.

        Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da ilçede bugüne kadar desteklerden yararlanıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Sulamasından makine ekipmanına, genç çiftçisine, uzman eller, soğuk hava depoları ve diğer bir sürü desteklemeler bunun yanında hükümetimizin yaptığı diğer desteklerle beraber çiftçimizi ayakta tutmamız gerekiyor, onlara destek olmamız gerekiyor. Özellikle şunu söylemek isterim ki bu hibe desteklerine, zaman zaman duyuyoruz, yeterli destekler olmuyor veya müracaat eden arkadaşlarımız yerine getirilmesi gereken ne varsa yerine getiremiyorlar ve yararlanamıyorlar. Bunu özellikle söylemek isterim ki yapılan desteklemelerden muhakkak faydalanmamız gerekiyor. Müdürlüklerimizde görevli arkadaşlarımız bu konuda üreticilerimize yardımcı oluyorlar."

        Programa, köy muhtarları, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

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