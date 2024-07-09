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        Yeniceli Kıbrıs gazisi İbrahim Ural, son yolculuğuna uğurlandı

        Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İbrahim Ural, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 16:45 Güncelleme: 09.07.2024 - 16:45
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        Yeniceli Kıbrıs gazisi İbrahim Ural, son yolculuğuna uğurlandı
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        Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İbrahim Ural, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Bayramiç-Ezine yolunda seyir halindeyken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ural için Yenice'nin Çakır köyündeki camide öğle vakti tören düzenlendi.

        Törene Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale İl Başkanı Gökhan Uz, köy muhtarı Sadet Aslan ve vatandaşlar katıldı.

        Ural'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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