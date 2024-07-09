Yeniceli Kıbrıs gazisi İbrahim Ural, son yolculuğuna uğurlandı
Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İbrahim Ural, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İbrahim Ural, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Bayramiç-Ezine yolunda seyir halindeyken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ural için Yenice'nin Çakır köyündeki camide öğle vakti tören düzenlendi.
Törene Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale İl Başkanı Gökhan Uz, köy muhtarı Sadet Aslan ve vatandaşlar katıldı.
Ural'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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