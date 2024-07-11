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        Çanakkale'de denizde bir erkek cesedi bulundu

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde denizde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:09 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:09
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        Çanakkale'de denizde bir erkek cesedi bulundu
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde denizde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

        İlçedeki balıkçılar, teknelerin bağlandığı iç limanda denizde dalgıç kıyafetli bir ceset olduğunu fark etti.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde yapılan incelemede kimliği belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Cesedin, otopsi için Adli Tıp Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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