Çanakkale'de denizde bir erkek cesedi bulundu

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

İlçedeki balıkçılar, teknelerin bağlandığı iç limanda denizde dalgıç kıyafetli bir ceset olduğunu fark etti.

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