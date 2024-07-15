Çanakkale'de zirai alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Yaklaşık 4 hektar zirai alan ile 1.5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çan'ın Göle köyü yakınlarındaki ziri alanında başlayan ve ormanlık sahaya doğru ilerleyen yangının İHA'dan fark edilmesi üzerine Çanakkale'de konuşlu 3 helikopter, 3 uçak ile 16 adet arazöz ve su ikmal araçları bölgeye sevk edildi.

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