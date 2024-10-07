Bozcaada'da 6. Su Altı Günleri etkinliği düzenlendi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Su Altı Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), STK'lar ve kamu kuruluşlarının desteğiyle, insan ve deniz ilişkisinin geliştirilmesine, Bozcaada’nın yok olmaya yüz tutmuş denizle ilgili kültürünün canlanmasına destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte ÇOMÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. H. Barış Özalp tarafından yürütülen, ÇOMÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile Bozcaada Doğayı Koruma Kültür ve Sanat Derneğince desteklenen projeyle ilgili detaylar ve çalışmalar görüşüldü.